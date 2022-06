Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Conico Ltd halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Conico Ltd für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.

Gleichzeitig geht die Entdeckungsgeschichte für Conico in Ost-Grönland weiter. Jeden Tag wird erwartet, dass das Schiff mit dem Conico-Explorationsteam wieder nach Grönland in See sticht. Auf dem Programm des langen arktischen Sommers stehen das Megaprojekt Ryberg mit geplanten 5.000 Metern Bohrungen und das Mestersvig Projekt mit bis zu 7.500 Metern Bohrungen. Auch von diesen Projekten werden wir in naher Zukunft noch viel hören.

Fazit: Allein die Vermutung, es könnte sich bei der jüngsten Entdeckung von Galileo Resources um eine Analogie zum südafrikanischen Platreef handeln, hat den Börsenwert von Galileo explodieren lassen. Galileo ist derzeit mit 286 Mio. AUD bewertet, achtmal höher als noch vor gut 5 Wochen. Das ist natürlich eine Steilvorlage für die JV-Nachbarn Conico Ltd. und Greenstone, deren Kurse ebenfalls schon von der Entdeckung des Nachbar profitiert haben. Schlagartig rückt Mt. Thirsty, das vorher eher den Status eines alten Ladenhüters hatte, den man immer wieder entstauben musste, in den Fokus. Der Staub ist weggeblasen: Mit frischen Augen blicken jetzt erstklassige Experten aus aller Welt auf das Projekt. Sie stellen (erstaunt) fest, dass der nach heutigem Wissen aussichtsreichste Teil der Liegenschaft – die Fortsetzung des Callisto Trends nach Süden - quasi gar nicht getestet worden ist. Sie vermuten, dass sich die von Galileo gefundene geologische Struktur auf einer Länge von 1,5 Kilometern auf das Gebiet von MTJV fortsetzen könnte. Die Chancen bei den kommenden Bohrungen sind enorm, und das bei minimalem finanziellen Einsatz, denn jeder der Partner zahlt nur 2.500 Meter an Bohrungen. Ein solches Chancen-Risiken-Verhältnis kann man sich als Aktionär nur wünschen.

Im Zentrum steht dabei die Überprüfung der Analogie zum Lagerstättentyp Platreef, nachdem bereits Galileo bei der Veröffentlichung seiner Ergebnisse auf die Ähnlichkeiten im Mineralisierungsstil zu den Platreef-Lagerstätten in Südafrika hingewiesen hatte. Am nördlichen Rand des weltberühmten Bushveld-Komplexes gelegen, zählen Platreef-Lagerstätten zu den größten polymetallischen Lagerstätten der Welt. Ihr besonderes Merkmal ist die hohe Kontinuität der Mineralisierung. Die angezeigten Palladium-, Platin-, Gold-, Rhodium-, Kupfer- und Nickel-Ressourcen belaufen sich auf mehr als 700 Mio. Tonnen (bei einem Cutoff-Gehalt von 1 g/t 3PE+Au).

Nach der spektakulären Palladium-Platin-Gold-Kupfer-Nickel-Entdeckung durch den Nachbarn Galileo Mining Ltd (ASX: GAL) am 11. Mai 2022 nur 200 Meter entfernt von der Grundstücksgrenze des Mt. Thirsty Joint-Venture Gebiets (MTJV) in Westaustralien planen die 50/50 JV-Partner Conico Ltd. ( ASX: CNJ; FRA: BDD ) und Greenstone Resources (ASX: GSR) schon in diesem Sommer 5.000 Meter an Diamant- und Rückspülbohrungen auf dem Projekt. Mt. Thirsty liegt nur 16 Kilometer nord-nordwestlich von Norseman, Westaustralien.

Disclaimer