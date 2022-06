Klinischer Studienpartner HCL sendet erste chirurgisch entfernte Eierstockkrebstumore an BioVaxys zur Entwicklung des BVX-0918-Impfstoffs

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE:

BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder das "Unternehmen") gab heute

bekannt, dass sein Partner für klinische Studien, Hospices Civils de Lyon in

Frankreich ("HCL"), die ersten Eierstockkrebstumore von Krebspatientinnen

chirurgisch entfernt hat, die von BioVaxys für die Prozessentwicklung und die

Herstellung von BVX-0918 verwendet werden sollen - ein wichtiger Schritt auf dem

Weg zur Fertigstellung des Good Manufacturing Process ("GMP") für die Produktion

des Impfstoffs gegen Eierstockkrebs.



BioVaxys ist vor kurzem Kooperationen mit HCL und dem Deaconess Research

Institute in den USA eingegangen, um dem Unternehmen chirurgisch entfernte

Tumore von Patientinnen mit Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV zur

Verfügung zu stellen. Tumorproben aus beiden Krankenhäusern werden von BioElpida

("BioElpida"), dem in Lyon ansässigen Produktionspartner von BioVaxys,

verwendet, um das Tumorentnahmeprotokoll, die Kryoverpackung, die

Kryokonservierung und die Lieferkettenlogistik für die Bioproduktion von

BVX-0918 für potenzielle Patienten in den USA und der EU zu validieren.