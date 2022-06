Das Encore Classical Music Festival - das neue Highlight im Veranstaltungskalender von Marbella

MARBELLA, Spanien, 16. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das Encore Classical Music Festival gibt seine Vorschauveranstaltung und erste Produktion bekannt: Am 20. Juli 2022 werden das Orchester und der Chor des Maggio Musicale Fiorentino und Superstar-Dirigent Maestro Zubin Mehta die Bühne von Marbella betreten. Mehr als 150 der weltbesten Musiker und Künstler werden Beethovens 9. Sinfonie in einer monumentalen Live-Aufführung präsentieren. Die Veranstaltung findet in der neu renovierten Marbella Arena statt, einem spektakulären Veranstaltungsort und der perfekten Kulisse für das größte Freiluftdrama an der Costa del Sol.

„Unsere Mission ist es, Live-Musik-Erlebnisse zu schaffen, an die man sich ein Leben lang erinnert", sagt Sophie de Borbón-Karoly, Geschäftsführerin und Intendantin von The Encore. Galas, Konzerte, Opern und Ballette - zahlreiche Produktionen sind für die kommenden Jahre in Planung, denn The Encore will eines der weltweit herausragendsten Festivals für klassische Musik werden, das hochkarätige Orchester und Solisten an einem der begehrtesten Orte der Welt empfängt. Mit The Encore werden lokale Künstler, internationale Stars und junge Talente in Marbella auftreten. Das Festival bietet auch die Möglichkeit, berühmte Künstler zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen, sowie inspirierende Workshops und Musikseminare.

Massimo Giordano wird für die künstlerische Leitung von The Encoreverantwortlich sein. Der in Italien geborene Opernsänger hat sich im Laufe seiner 30-jährigen erfolgreichen Karriere den Respekt der klassischen Musikwelt und seine weltweite Anerkennung erworben. Er wird sein Wissen und seine einzigartige Vision der Musikkunst in den Dienst des neuen Festivals stellen. „Dieses Jahr beginnen wir mit einem Meisterwerk der klassischen Musik und einer der größten Sinfonien aller Zeiten. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass Maestro Zubin Mehta unser erstes Konzert hier in Marbella dirigiert", sagt Giordano.

Das Konzert am 20. Juli 2022 ist eine Vorpremiere für das neue Festival in Marbella und ein Höhepunkt im kulturellen Veranstaltungskalender. Liebhaber klassischer Musik, VIPs und Influencer, werden die wichtigste Veranstaltung der Saison an der Costa del Sol miterleben. Es wird erwartet, dass die Karten für diese Veranstaltung schnell ausverkauft sein werden. Tickets können in allen El Corte Ingles-Filialen sowie online erworben werden: www.elcorteingles.com, www.entradas.com und www.the-encore.live

