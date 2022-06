Dem Tech-Giganten Apple sitzt weiterhin das Bundeskartellamt im Nacken: Nachdem bereits im Juni 2021 ein Verfahren zur „Feststellung einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb“ eröffnet wurde, stört sich die Bonner Behörde nun offenbar an den von Apple im vergangenen Jahr eingeführten Anti-Tracking-Regelungen. So hegt das Bundeskartellamt den (Anfangs-)Verdacht, dass das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino im Rahmen der ebenfalls im Sommer 2021 eingeführte Funktion „App-Tracking-Transparenz“, kurz: ATT, eigene Angebote bevorzugen und dementsprechend andere Unternehmen behindern könnte. Somit – so der Vorwurf – verschaffe sich Apple einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz.



Der Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt will Apples Treiben Einhalt gebieten.

Aussagen von Apple zufolge ermöglicht die ATT-Funktion den Nutzern, selbst zu entscheiden, ob genutzte Apps sie tracken sowie personenbezogene Daten an Dritte weitergeben dürfen. Seitens des Bundeskartellamts steht nun der Vorwurf im Raum, dass ausgerechnet Apples eigene Applikationen nicht den neuen Regelungen unterliegen. Andreas Mundt, der als Präsident des Bundeskartellamts fungiert, findet diesbezüglich klare Worte: „Ein Konzern wie Apple, der ...

Sie möchten diesen Artikel weiterlesen? Dann tun Sie das doch gerne in unserem kostenlos zugänglichen HKCM-Tradingroom.

Für mehr aktuelle Inhalte, Analysen und Prognosen klicken Sie hier!