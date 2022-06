Cool bleiben beim Investieren

Emotionen sorgen für fatale Anlageentscheidungen

Es ist wie Investorenlegende André Kostolany einst sagte: 90 Prozent aller Anlageentscheidungen sind rein psychologischer Natur. Emotionen wie Gier oder Angst steuern unsere Entscheidungen an der Börse. Gerade dann, wenn es turbulent wird, geraten viele Anleger in Panik und sorgen für Kursstürze. Auch Bullenmärkte – also steigende Aktienmärkte – können gefährlich sein, wenn die Kurszuwächse auf Basis naiver Erwartungen beruhen. Das war beispielsweise Anfang der 2000er der Fall, als die sogenannte Dotcom-Blase platzte.

Anleger investierten teilweise ihre gesamte Altersvorsorge in Technologiewerte, die sie sich vorher nie richtig angeschaut haben. Ein Großteil des Kapitals ging innerhalb weniger Tage verloren. Woher kam die Motivation zu investieren, obwohl viele sich noch nicht einmal mit den Geschäftsmodellen beschäftigt haben? FOMO (englisch: Fear of Missing Out) – oder die Angst bestimmte Trends zu verpassen spielt eine entscheidende Rolle. Der Begriff kommt ursprünglich aus der Krypto-Welt, trifft aber genauso gut am klassischen Kapitalmarkt zu. Genau wie am Krypto-Markt, in den viele Anleger eingestiegen sind, die kurz vor dem starken Kurswachstum noch Angst vor traditionellen Börsen hatten, haben viele Anleger während der Corona-Pandemie erstmalig den Weg an die Börse gefunden und direkt angefangen wild zu spekulieren.

Wozu führt das, wenn viel „dumb money“ – also Geld von uninformierten Privatanlegern – auf den Markt fließt? Im Normallfall zu unberechenbaren Kurskorrekturen, sollten sich bestimmte Trends als falsch herausstellen. Bei Anlageentscheidungen gilt: Bildung vor dem realen Investment. Anleger sollten wissen, worin sie investieren und sich mit den Chancen und Risiken auseinandersetzen.

Nur wenige Börsentage können den Unterschied machen

Wussten Sie, dass bereits das Verpassen von 10 Börsentagen innerhalb von 20 Jahren den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust machen? Wer zwischen 2000 und 2020 in den DAX investiert war, hat insgesamt 67 Prozent an Rendite erzielt. Voraussetzung ist, dass sie konsequent – also ohne zwischenzeitliche Verkäufe – investiert geblieben sind. Hätten Sie durch diese Verkäufe z.B. die 5 besten Börsentage in den letzten 20 Jahren verpasst, wäre ihre Rendite auf zwei Prozent geschrumpft – beeindruckend, nicht wahr?

Die Rendite eines Investments entsteht häufig innerhalb weniger Tage. Aus dem Grund sind Timing-Strategien keine gute Option für Anleger. Viele aktive Fondsmanager betreiben Market-Timing und sogenanntes Stock-Picking, um eine Überrendite zu erzielen und die Benchmark zu schlagen. Erfolgreich sind nur die Wenigsten. Langfristiges Investieren in Kombination mit einer breiten Diversifikation sind die ideale Basis für eine erfolgreiche Geldanlage.

Buy-and-Hold als langfristig sinnvoller Ansatz

Buy-and-Hold bezeichnet einen Anlageansatz, bei dem Anleger ein Investment tätigen und langfristig halten. Im Gegensatz dazu, betreiben Anleger, die täglich kaufen und verkaufen sogenanntes „Daytrading“ – also aktives Investieren.

Viele Studien zeigen, dass Buy-and-Hold Investoren langfristig die besten Renditen tätigen. Krisen werden einfach ausgesessen und durch spätere Kurserholungen kompensiert. Der Ansatz ist auch aus psychologischer Sicht vorteilhaft, da langfristige Investoren selten auf kurzfristige Turbulenzen reagieren. Viele Experten empfehlen zudem, dass Anleger nicht jeden Tag in ihre Depots schauen – das erhöhe nur den Druck zu verkaufen, sollte es mal wieder schlechtes Wetter an den Börsen geben.

So unterstützen wir Sie bei easyfolio

Unsere easyfolios sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, um entspannt Vermögen aufzubauen. Aufgrund unseres passiven Ansatzes nehmen unsere Anleger langfristig attraktive Renditen mit, ohne stressige Börsenphasen ertragen zu müssen.

Neben einem langfristigen Anlagehorizont setzen wir auch auf eine breite Diversifikation. Unsere Portfolios sind global gestreut und reduzieren so das Klumpenrisiko, das viele Privatanleger in ihren Portfolios tragen. Die Aktienquote können Sie je nach Risikoneigung wählen und direkt mit dem Vermögensaufbau starten.