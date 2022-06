IperionX nimmt den Handel an der Nasdaq auf

IperionX Limited („IperionX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich bekannt zu geben, dass die Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 20-F für die Registrierung seiner Stammaktien bei der United States Securities and Exchange Commission („SEC“) als wirksam erklärt wurde und seine American Depositary Shares („ADSs“) für die Notierung an der Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) genehmigt wurden.

Der Handel an der Nasdaq soll in den USA am oder ungefähr am 21. Juni 2022 unter dem Tickersymbol „IPX“ beginnen. Jede ADS entspricht zehn (10) Stammaktien des Unternehmens. IperionX wird die bestehende Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange („ASX“) unter dem gleichen Symbol „IPX“ beibehalten.

Die Notierung an der Nasdaq in den Vereinigten Staaten wird die Bekanntheit und Verfügbarkeit von IperionX für den umfangreichen US-Markt von Privatanlegern und institutionellen Anlegern verbessern und es den Anlegern ermöglichen, die ADS von IperionX direkt in den USA zu handeln, und zwar in US-Dollar und während der üblichen US-Handelszeiten, auch über ihre privaten, Online- oder institutionellen Broker-Dealer.

Die SEC-Registrierung und der Nasdaq-Notierungsprozess beinhalten keinerlei Kapitalaufnahme.

Anastasios (Taso) Arima, IperionXs CEO und Managing Director sagte:

„Die Nasdaq ist eine der weltweit führenden Börsen für wachsende Unternehmen, und wir sind davon überzeugt, dass diese Notierung zu einer gesteigerten Liquidität für aktuelle Investoren führen und IperionX verstärkt mit institutionellen und privaten Anlegern in den USA in Kontakt bringen wird. Die Notierung an der Nasdaq kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt auf IperionXs Wachstumsweg, bei dem wir unsere patentierten Titanmetallpulvertechnologien in den USA skalieren möchten, für die wir 100% recyceltes Titan-Ausgangsmaterial verwenden und unser Projektgebiet für kritische Seltene Erden und Titanminerale in Tennessee durch den Abschluss einer wirtschaftlichen Scoping-Studie voranbringen.“