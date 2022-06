Curaleaf Holdings befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer eminent wichtigen Phase; hat die Aktie auf der Unterseite doch eine zentrale Unterstützung erreicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 17.05. hieß es unter anderem „[…] Mit den veröffentlichten Quartalsergebnissen konnte Curaleaf nicht vollends überzeugen. Vor allem der schwache Umsatz ist aus unserer Sicht zu bemängeln. Aber letztendlich spiegelt dieser die aktuellen Entwicklungen im Sektor wider. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Aktie klar definiert. Um für eine Entlastung zu sorgen, muss Curaleaf nachhaltig über die 6,2 US-Dollar vorstoßen. Ideal wäre zudem eine Bewegung über die 7,4 US-Dollar (April-Hoch) hinweg. Das, was tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Rücksetzer, der die Aktie noch einmal unter die 5,0 US-Dollar führt. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“