Das vom Softbank Vision Fund-2 unterstützte Unternehmen Kigen ernennt COO und verstärkt die Führungsspitze in Indien, um das vierfache Umsatzwachstum weiter auszubauen

Papiya Raipal wird neuer Landesdirektor von Kigen in Indien und leitet das technische Kompetenzzentrum in Noida.

Jimi Macdonald, Direktor bei Softbank Investment Advisers, wird zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, da Kigen ein Wachstum von 350 % bei der Einführung von eSIM OS verzeichnet.

BELFAST, Nordirland, 16. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Kigen , der weltweite Pionier der eSIM- und iSIM-Technologie für Hersteller des „Internet of Things", gab heute die Ernennung von Stephen Halpenny zum Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens bekannt. Als COO wird Stephen mit Vincent Korstanje, CEO, und dem neu ernannten Vorstand des Unternehmens zusammenarbeiten, um die strategische Ausrichtung des Unternehmens für ein ehrgeiziges Wachstum in der nächsten Phase weiter zu unterstützen.

„Die Nachfrage nach eSIMs ist in allen Branchen, die sich in einem raschen Wandel befinden - von intelligenten Zählern bis hin zu Telematik und Mobilität - so hoch wie nie zuvor, und Kigen ist gut positioniert, um Kunden bei der Bewältigung dieses Wandels zu unterstützen", sagte Stephen Halpenny, COO von Kigen. „Das kombinierte Fachwissen, das Kigen in den Bereichen Telekommunikation und Chip- und Cloud-Sicherheit mitbringt, ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, und ein wichtiger Teil unserer Strategie ist die Einstellung von Weltklasse-Talenten, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.

Zuvor war Halpenny als Chief Revenue Officer von Kigen für den gesamten Vertrieb, die Geschäftsentwicklung und die kommerziellen Abläufe verantwortlich. Als Mitbegründer von Simulity Labs, das 2017 von Arm übernommen wurde und als Pionier an der Spitze der SIM-Technologie steht, hat Halpenny eine wesentliche Rolle in der Strategie und Geschäftsentwicklung des Unternehmens gespielt. Halpenny bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie und im Unternehmertum in globalen Unternehmen mit. Halpenny wird am Hauptsitz des Unternehmens in Belfast und in den Büros des Unternehmens in Noida, Indien, ein gemeinsames Kompetenzzentrum für Betrieb und Kundenerfolg einrichten.