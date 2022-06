Berlin (ots) - Eine repräsentative Umfrage [1] der Preisvergleichsplattform

idealo offenbart, dass die Mehrheit der Verbraucher:innen in Deutschland die von

der Regierung eingeführten Entlastungen als unzureichend empfindet. Knapp 87

Prozent der mehr als 1.000 Befragten müssen ihren Konsum aufgrund steigender

Preise einschränken. Neun von zehn (86 Prozent) haben den Eindruck, dass Händler

und Dienstleister ihre Preise zum Teil stärker anheben als es eigentlich

erforderlich wäre.



Fast alle Studienteilnehmer:innen (98 Prozent) merken in ihrem Alltag, dass das

Leben insgesamt teurer geworden ist. Knapp die Hälfte gibt monatlich

mittlerweile 100 bis 200 Euro mehr aus als noch vor einem halben Jahr. Jede:r

Fünfte investiert sogar 200 bis 500 Euro mehr.





Entlastungspaket für viele Verbraucher:innen enttäuschendDas von der Regierung verabschiedete Entlastungspaket halten rund 83 Prozent derBefragten nicht für ausreichend. Vor allem in den Bereichen Energie undLebensmittel wünschen sich zwei Drittel der Verbraucher:innen deshalb nochweitere Entlastungen. Zusätzlichen Handlungsbedarf sieht die Hälfte derBefragten außerdem bei den weiterhin hohen Kraftstoffkosten.Insgesamt ist der Wunsch nach direkt spürbaren Entlastungen anstatt steuerlicherErleichterungen groß (50 Prozent). Auch der derzeit diskutierte Vorschlag, dieMehrwertsteuer für Lebensmittel wie Obst und Gemüse zu erlassen, kommt bei denBefragten gut an: 58 Prozent befürworten diese Maßnahme.Kein Verständnis für den Umfang der PreiserhöhungenGrundsätzlich haben zwar über 70 Prozent der Verbraucher:innen Verständnisdafür, dass Dienstleister und Händler ihre Preise angesichts der aktuellen Lageerhöhen. Jedoch gehen 86 Prozent der Befragten davon aus, dass Preise zum Teilstärker angehoben werden als es eigentlich nötig wäre.Besonders stark nehmen sie die höheren Preise bei Lebensmitteln, Kraftstoff undEnergie wahr. Preissteigerungen für Dienstleistungen wie etwa den Friseurbesuchund Gebrauchsgüter (z.B. Kleidung oder Elektronik) werden hingegen nur von einemDrittel der Befragten als besonders tiefgreifend empfunden.Starke Abstriche bei Reisen, Dienstleistungen und GebrauchsgüternNeun von zehn Befragten schränken ihren Konsum mittlerweile bewusst ein. AlsGrund dafür gibt ein Drittel an, dass ihm weniger Geld zur Verfügung stehe.Weitere 30 Prozent kaufen weniger ein, weil sie nicht bereit sind, die höherenPreise zu zahlen.Obwohl hohe Sprit- und Energiekosten sowie Lebensmittelpreise dieVerbraucher:innen am härtesten treffen - diese aber häufig nicht zu vermeidensind - gibt ein Großteil der Befragten an, vor allem bei Reisen,Dienstleistungen und Gebrauchsgütern Abstriche zu machen. Insbesondere beiBekleidung und Accessoires (50 Prozent), Hobby- und Freizeitbedarf (41 Prozent),Elektronik (36 Prozent) sowie an Wohn- und Haushaltsartikeln (27 Prozent) wirdgespart.[1] Alle Daten wurden vom Marktforschungsunternehmen Kantar im Auftrag deridealo internet GmbH erhoben. An der landesweiten Online-Befragung im Juni 2022nahmen 1.016 Personen teil. Die Ergebnisse sind repräsentativ fürVerbraucher:innen in Deutschland zwischen 18 und 64 Jahren.