Bundesregierung lässt Mittelstand bei Förderprogrammen im Stich

Berlin (ots) - Der Mittelstand steht vor gewaltigen Herausforderungen: Bei dem

Balanceakt zwischen einer hohen Auslastung im operativen Tagesgeschäft,

steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit und Bürokratie und den aktuellen

Auswirkungen infolge der Pandemie und des Ukraine-Krieges auf der einen Seite

sowie dem Transformationserfordernis auf der anderen Seite lässt die Politik die

kleinen und mittleren Betriebe viel zu oft allein.



"Die Herkules-Aufgabe der Transformation im Mittelstand kann nur durch

Ideenreichtum und Innovationen bei Produkten und Verfahren gelingen", erklärt

Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW. "Da die

Entwicklung dieser Innovationen jedoch mit Unsicherheit behaftet ist, können

mitteständische Unternehmen oft nur unter der Bedingung des Zugangs zu

Fördermitteln Innovationen wirklich umsetzen."





Angesichts des aktuellen Signales aus der Politik macht sich jedoch Ernüchterungin den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bereit. "Betrachtet man denBundeshaushalt und speziell die Förderprogramme, so kommt der Mittelstand dortpraktisch nicht vor", kritisiert Jerger. "Dabei könnte der Mittelstand mitseiner Dynamik und Diversifizierung einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhungder Resilienz der deutschen Wirtschaft leisten."Viele seit Jahren gut funktionierende Förderprogramme wie beispielsweise dasZentrale Innovationsprogramm Mittelstand ZIM seien ohne Vorwarnung gestoppt oderplötzlich nicht mit ausreichend Budget hinterlegt, so Jerger weiter. "Dadurchwerden zum Teil seit Jahren laufende Innovationsnetzwerke oder Antragsprozesseabrupt gestoppt - so wird bei den Unternehmerinnen und Unternehmern vielVertrauen verspielt."Matthias Brucke, Vorsitzender des BVMW-Expertenkreises Förderprogramme, ergänzt:"Es werden große Programme aufgelegt, die den Mittelstand zwar formaleinbeziehen sollen, durch die kurzen Antragsfristen und hohen bürokratischenHürden entsteht allerdings der Eindruck, dass eine echte Beteiligung von KMUnicht gewollt ist." Auch die als neues Instrument angepriesene Forschungszulagehelfe eher Großunternehmen und nicht innovativen KMU. Brucke: "Generell muss dasdeutsche Innovationssystem stärker auf den Markt ausgerichtet werden. Wir müssenneben der Grundlagenforschung speziell die Entwicklung markttauglicherInnovationen finanzieren, die Arbeitsplätze schaffen und über Steuern einenBeitrag für unseren Wohlstand leisten."