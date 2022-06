Wirtschaft Bundesnetzagentur bezeichnet Gas-Versorgung weiter als stabil

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur bezeichnet die Gas-Versorgung in Deutschland trotz der Drosselung von russischer Seite weiter als "stabil". "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit gewährleistet", heißt es im täglichen Lagebericht vom Donnerstag.



Die Gasflüsse aus Nord Stream 1 seien am Mittwochabend ab 23 Uhr auf rund 40 Prozent der Maximalleistung gedrosselt worden. "Einen kausalen Zusammenhang zwischen dem auf russischer Seite fehlenden Gaskompressor und der großen Lieferreduzierung können wir im Moment nicht bestätigen", hieß es von der Bundesbehörde. Die von den ausbleibenden Lieferungen betroffenen Unternehmen könnten diese Mengen aber zurzeit anderweitig am Markt beschaffen.