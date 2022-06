ParcelPal kündigt weitere Expansion im Westen der USA mit einem großen Transportunternehmen an

Vancouver, British Columbia - 16. Juni 2022 - ParcelPal Logistics Inc. („ParcelPal“ oder das „Unternehmen“) (OTC: PTNYF) (CSE:PKG) (FWB:PT0A) freut sich bekannt zu geben, im Rahmen des umfassenderen Plans des Unternehmens, seinen Kundenstamm weiter zu diversifizieren, zusätzlichen profitablen Geschäftstätigkeiten nachzugehen und seine Expansion in den Vereinigten Staaten fortzusetzen, den Betrieb an einem Standort in Utah aufgenommen zu haben.