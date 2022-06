FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag angesichts der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0415 Dollar. Am Morgen hatte sie noch höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0431 Dollar festgelegt.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat mit ihrer deutlichen Zinserhöhung die Finanzmärkte verunsichert. Die Notenbank erhöht den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf minus 0,25 Prozent. Damit wollen die Währungshüter dem inflationären Druck entgegenwirken, erklärte die SNB am Donnerstag. Volkswirte hatten überwiegend nicht mit der Anhebung gerechnet. Der Schweizer Franken legte daraufhin zu allen wichtigen Währung merklich zu. Die Entscheidung brachte die Aktien- und Anleihemärkte auch in der Eurozone unter Druck, was auch den Euro zu anderen Währungen unter Druck setzte.