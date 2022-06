Wegen der Inflation nicht in Panik ausbrechen

Berlin (ots) - "Engpässe in Versorgung und Logistik, vor allem aber die

steigenden Energiekosten treiben die Preise hoch. Dennoch sollten wir wegen der

hohen Inflation nicht in Panik ausbrechen. Es ist jetzt ein kluges, besonnenes

und entschlossenes Handeln gefragt", so Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) heute in Berlin.



"In der Verantwortung steht die EZB, die viel deutlicher Position gegen die

Geldentwertung ergreifen muss. Wir brauchen eine schnellere und deutlichere

Zinsanhebung. Aber auch der Staat steht in der Verantwortung. Sind Güter knapp

und die Preise zu hoch, sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Es hilft

überhaupt nicht, jetzt der Stimmung hinterherzurennen und Geld mit der Gießkanne

zu verteilen. Das alles hat mit Sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Auch

wenn es weh tut: Wir können und dürfen nicht jedes Preissignal des Marktes

ausgleichen. Das heißt, weder Tankgutscheine, noch 9 Euro-Tickets sind sinnvolle

Mittel zur Inflationsbekämpfung. Wir brauchen auch kein soziales Klimageld und

erst recht keine Gewinnabschöpfung. Ich bin überzeugt, dass sich die Märkte ein

Stück weit wieder beruhigen werden. Zudem sorgen die hohen Preise für ein

angepasstes Verbraucherverhalten. Wir brauchen mehr Zeit, um den Markt sich

selber ausgleichen zu lassen", erläutert Jandura.