Water Ways steigt in den Markt für intelligente Bewässerung in Georgien ein

TORONTO, 16. Juni 2022 -- Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet, gibt bekannt, dass seine israelische Tochtergesellschaft Irri-Al-Tal Ltd. eine Vertretungs- und Vertriebsvereinbarung in dem asiatischen Land Georgien unterzeichnet hat. Gemäß der Vereinbarung erhält das georgische Unternehmen das Exklusivrecht, die Produkte und Projekte von Water Ways in Georgien zu verkaufen und die Marke "WWT Georgia" zu fördern.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Nach unserem Erfolg in Usbekistan weiten wir unser Geschäft und unsere Marke auf andere Länder in Asien aus. Nach der Covid-Versorgungskrise unterstützen viele Regierungen in der Region die lokale Landwirtschaft, und wir werden unsere intelligente Bewässerungstechnologie als Teil dieser Bemühungen in Georgien vermarkten."

Über Water Ways Technologies Inc.

WWT ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Mikro- und Präzisionsbewässerungssegmenten des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.