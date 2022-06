NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 116,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg auf 3,41 Prozent. Am Dienstag war sie mit 3,49 Prozent auf den höchsten Stand seit elf Jahren gestiegen.

Am Mittwoch waren die Kurse noch trotz der Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed zunächst gestiegen. Die Finanzmärkte hatten zunächst gelassen auf die Zinserhöhung der Fed reagiert. Die Notenbank hatte ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Dies war der größte Schritt seit 1994. Zwar war eine Mehrheit der Experten nur von 0,50 Punkten ausgegangen, allerdings war an den Finanzmärkten ein größerer Schritt von vielen schon eingepreist worden.