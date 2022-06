Hamburg (ots) -



- Eröffnung des Mitarbeiterrestaurants durch Umweltsenator Jens Kerstan

- Umstellung auf 100 Prozent Bio-Kantine initiiert durch Mitarbeitervotum



Allianz Trade setzt seine Nachhaltigkeitsstrategie weiter konsequent um: Als

erstes Unternehmen in Hamburg hat der weltweit führende Warenkreditversicherer

seine Betriebsgastronomie auf 100 Prozent Bio umgestellt. Nach dem Bau der neuen

Deutschlandzentrale - dem Allianz Trade Quartier - 2020 in Hamburg Bahrenfeld,

mit dem das Unternehmen 80 Prozent seiner CO2-Emissionen einspart, ist die

Biokantine ein weiterer Meilenstein von Allianz Trade auf dem Weg zu mehr

Nachhaltigkeit. Das Mitarbeiterrestaurant bezieht zudem den Großteil seiner

Bio-Lebensmittel von Lieferanten aus dem Hamburger Umland und ist zertifiziert

nach EU-Bio- und Bioland-Gold-Standard. Offiziell eröffnet wurde das

Bio-Mitarbeiterrestaurant heute von Jens Kerstan, dem Hamburger Senator für

Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft.





Jens Kerstan: "Hamburgs Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Wirtschaft undGesellschaft unserer Stadt. Unser Ziel ist es, dass das so bleibt, und dassHamburgs Landwirtschaft wie auch die ganze Stadt ihren ökologischen Fußabdruckverkleinert. Dafür müssen wir Transportwege kurz halten, Böden nachhaltigbewirtschaften und dafür sorgen, dass die Erzeugerinnen und Erzeuger vor Ortauch einen Markt für ihre Lebensmittel finden. Als Stadt stehen wir beratend zurSeite, um gezielt Absatzmöglichkeiten für regionale und für ökologischhergestellte Produkte aufzuzeigen. Das Bio-Betriebsrestaurant von Allianz Tradeist in diesem Sinne nicht nur ein Musterbeispiel, das Schule machen kann - dieMeinung der Mitarbeiter:innen zeigt auch, dass es eine deutliche Nachfrage fürErzeugnisse aus ökologischem Anbau gibt. Das sind gute Nachrichten für unsereStadt, ihre Landwirtschaft und die Umwelt."Mit der Umstellung auf 100 Prozent Bio folgt die deutsche Niederlassung vonAllianz Trade einem klaren Votum seiner Belegschaft: Die rund 1.100Mitarbeiter:innen plädierten im November 2021 in einer internen Umfrage miteiner 90 prozentigen Mehrheit dafür, das Betriebsrestaurant ausschließlichbiologisch und nachhaltig zu gestalten."Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Thema Nachhaltigkeit genausowichtig wie uns als Arbeitgeber: Sie haben sich nicht nur klar für eineBio-Kantine ausgesprochen, sie treiben mit uns zusammen auch die gesamteWeiterentwicklung von Allianz Trade zu mehr ökologischer und wirtschaftlicherNachhaltigkeit voran", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "Dass wir alle zusammen nun dieses Leuchtturmprojekt