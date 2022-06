Bund prüft mögliches Flüssiggas-Terminal vor Lubmin

DÜSSELDORF/LUBMIN (dpa-AFX) - Der Bund prüft laut Bundesnetzagentur die Ansiedlung eines schwimmenden Flüssiggas-Terminals in der Ostsee vor Lubmin bei Greifswald. "Hierzu laufen derzeit klärende Gespräche", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der "Rheinischen Post" (Donnerstag).

"Die Hinterland-Anbindung an das Pipeline-System wäre wegen Nord Stream jedenfalls da." Es müssten aber noch nautische Bedingungen geklärt werden. "Die Ostsee ist ja nicht so tief wie der Hafen in Wilhelmshaven. Und das Gas muss vom Schiff an Land kommen - mit neuen Rohren oder mit den vorhandenen", sagte Müller.