Glyphosat im Honig Richtungsweisendes Gerichtsurteil am 20. Juni erwartet

Berlin (ots) - Das Landgericht Frankfurt/Oder entscheidet am 20.06.2022 über

Schadensersatz für die Brandenburger Imkerei Seusing.



Das Imkerpaar Sebastian und Camille Seusing wartet noch immer auf Schadensersatz

für seinen mit Glyphosat verunreinigten Honig. Nach einem mehr als zweijährigen

Rechtsstreit wird das Landgericht Frankfurt/Oder nun am 20. Juni 2022 sein

Urteil in dem Fall verkünden.



TERMIN: Urteilsverkündung im Glyphosat-Schadensfall der Imkerei Seusing