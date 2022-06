Roq.ad wirbt 7 Millionen Dollar in der Serie A ein, um die Adressierbarkeit des digitalen Marketings und die Einhaltung der DSGVO in einer Zukunft ohne Cookies zu gewährleisten

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - DNX Ventures, OCA Ventures und

AperiamVentures unterstützen Roq.ad, um das globale digitale Marketing ohne

Drittanbieter-Cookies zukunftssicher zu machen.



Roq.ad (ausgesprochen rock-ad), der führende Anbieter für DSGVO/CCPA-konforme,

probabilistische, geräteübergreifende Identitätsbestimmung in Europa und

Nordamerika, hat soeben eine Serie-A-Finanzierung von DNX Ventures, OCA Ventures

und AperiamVentures in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt gegeben.





"Wir wollten Investoren, die wirklich einen Mehrwert für unser Geschäft bietenkönnen; Teams, die sowohl die offensichtliche Notwendigkeit eineszukunftssicheren Identitätsgraphen als auch die technische Komplexitätverstehen, die sich hinter den Kulissen mit Big Data und KI abspielt", sagteRoq.ad-Mitgründer und CEO Carsten Frien. "Wir wollen über die Werbebranchehinaus in die Bereiche E-Commerce, Cybersicherheit und andere Märkteexpandieren, in denen unser Identitätsgraph in einer Zukunft ohne Cookies einenerheblichen Mehrwert bieten und gleichzeitig die Einhaltung derDatenschutzbestimmungen in einem sich ständig ändernden regulatorischen Umfeldgewährleisten kann. DNX, OCA und AperiamVentures ergänzen unsere Ambitionenperfekt.""Roq.ad hat durch seine innovative Technologie und sein schnelles Wachstumgezeigt, wie dringend notwendig ein Ansatz ist, der sich an der DSGVOorientiert, um ID-Brokerage in einer Zukunft ohne Drittanbieter-Cookies zuermöglichen. Marken stehen vor der Herausforderung, ihre Dienstleistungen zupersonalisieren und schneller um neue Kunden in einem digitalen Markt zukonkurrieren. Roq.ad liefert die Antwort auf die Frage, wenn die Möglichkeitenzur Identifizierung immer enger werden und gleichzeitig die Opt-in-Anforderungenund die Vorschriften eingehalten werden müssen. Wir sind sehr gespannt auf dieZukunft von Roq.ad und freuen uns darauf, ihnen zu helfen, das universelleID-Spiel zu gewinnen - auf die richtige Weise", so Mitch Kitamura, ManagingPartner bei DNX Ventures."Roq.ad ist beeindruckend gewachsen - der ARR hat sich zwischen 2020 und 2021verdreifacht - und wir glauben, dass das Unternehmen für ein weiteres Jahr mitstarkem Wachstum gerüstet ist. Angesichts des Schwerpunkts unseres Unternehmensauf der digitalen Transformation des Marketings glauben wir, dassTechnologielösungen wie die von Roq.ad für Marken, die Nutzer in einerdatenschutzfreundlichen Zukunft effektiv über verschiedene Geräte hinwegerreichen wollen, von entscheidender Bedeutung sind", erläuterte Joe Zawadzki,General Partner von AperiamVentures und Gründer von MediaMath.