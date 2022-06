dpa-AFX Presseschau für den 17. Juni - 1. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 23.45 Uhr:

- Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will mehr Distanz zu China, Gespräch, HB . Die Produktivität der wissenschaftlichen Forschung sinkt seit Jahrzehnten. Um sie wieder zu steigern, brauchen wir einen Neustart, Gastbeitrag von Merck-Chefin Belén Garijo, HB - "Es ist wichtig, dass der EZB-Rat Entschlossenheit zeigt", Gespräch mit EZB-Chefvolkswirt Peter Praet, BöZ - "Wir sind im Auge des Sturms", Gespräch mit Mainfirst-Fondsmanager Thoma Meier, BöZ - "Akzeptanz für Netzausbau wächst", Gespräch mit Tennet-Vorständen Arina Freitag und Tim Meyerjürgens über Habecks unzureichendes Osterpaket, knisternde Fernleitungen und Fallstricke beim Wasserstoffausbau, FAZ - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew als wichtigen Schritt zur Wiederherstellung gegenseitigen Vertrauens bezeichnet, Gespräch, ARD - Angesichts der gedrosselten Gaslieferungen des russischen Staatskonzerns Gazprom hat der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) eine staatliche Absicherung der Stadtwerke vor wirtschaftlichen Turbulenzen gefordert, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing, Rheinische Post - Trotz der erwarteten Corona-Sommerwelle will die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung für eine vierte Schutzimpfung vorerst nicht ausweiten, Gespräch mit Vorsitzendem Thomas Mertens, Rheinische Post - Angesichts der gedrosselten russischen Gaslieferungen nach Deutschland hat der Hautgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Gerd Landsberg, Bürger, Wirtschaft und Kommunen zum verstärkten Energiesparen aufgerufen, Rheinische Post - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (FDP) schließt als Konsequenz auf gesenkte Gaslieferungen durch Russland auch gesetzliche Maßnahmen zu Energie-Einsparungen nicht aus, Gespräch, ARD

bis 21.00 Uhr:

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat an die VW-Spitze appelliert, sich bald mit dem Engagement des Konzerns in der chinesischen Provinz Xinjiang auseinanderzusetzen, Gespräch, Braunschweiger Zeitung/Wolfsburger Nachrichten - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat die deutschen Hochschulen aufgefordert, sich von den chinesischen Konfuzius-Instituten zu trennen, Interview, HB - Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) führt die aktuelle Innovationsschwäche der deutschen Wirtschaft auf die Risiko-Abneigung vor allem des deutschen Mittelstandes zurück, Interview, HB - Der Bund prüft die Ansiedlung eines schwimmenden Flüssiggas-Terminals in der Ostsee vor Lubmin bei Greifswald - "Hierzu laufen derzeit klärende Gespräche", Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller, Rheinische Post - Die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, hat nach der Kiew-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an die EU-Kommission appelliert, der Ukraine und der Republik Moldau eine europäische Perspektive zu geben, Gespräch, Rheinische Post - Die Union im Bundestag kritisiert das Ergebnis der Gespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine, Gespräch mit Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU), Welt - Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat das Ergebnis des Besuchs von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in der Ukraine begrüßt, Gespräch, HB - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Es wird keinen 'Diktatfrieden' geben", Gespräch, ZDF

