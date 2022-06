Nasuni ernennt David Grant zum Präsidenten

Grant kam im Juni 2019 als Chief Marketing Officer zu Nasuni und wurde zwei Jahre später zum Chief Commercial Officer befördert. Als Branchenveteran mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hat er erfolgreiche Teams in bahnbrechenden Unternehmen geleitet, von Startups bis hin zu Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Bevor er zu Nasuni kam, war Grant Senior Vice President of Global Marketing bei Veeam Software und davor Vice President of Marketing bei VMware.

„Vom ersten Tag an war Dave ein unglaublicher Teamkollege und Impulsgeber für Nasuni. Er war maßgeblich am Aufbau einer starken Vertriebs- und Marketingorganisation beteiligt, die wesentlich zu unserem Erfolg beigetragen hat, und hat sich diese Beförderung durch seine harte Arbeit und seine Beiträge verdient", so Flanagan. „Mit fast 700 der weltweit größten Unternehmen, die Nasuni heute nutzen, wird Dave, der die Rolle des Präsidenten übernimmt, es uns ermöglichen, unseren Außendienst besser zu skalieren und weiterhin die Weltklasse-Software und den Support zu liefern, den unsere Kunden von uns erwarten. Er hat sich diese Position verdient, und wir sind sehr stolz darauf, ihn mit der vollen Unterstützung des Board of Directors in diese neue Rolle zu befördern. Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir Nasuni auf die nächste Stufe bringen."

Unter Grants Führung, zuletzt als Chief Commercial Officer, hat das Unternehmen Bruttokundenbindungsraten von mehr als 98 % und Nettokundenbindungsraten von 118 % erreicht. Diese branchenführenden Zahlen werden dadurch untermauert, dass das Unternehmen bereits zwei Mal in Folge mit dem NorthFace Scoreboard Service Award ausgezeichnet wurde und vor kurzem einen erstklassigen Net Promoter Score (NPS) von 86 % und einen Transaction Survey ScoreBoard Index (SBI) von 4,8 für den gesamten technischen Support erhalten hat.