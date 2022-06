Outreach stärkt Engagement in EMEA mit neuem Rechenzentrum in Irland

London (ots/PRNewswire) - Das erste Rechenzentrum des Unternehmens in Europa

ermöglicht es den Kunden in der EMEA-Region, über die DSGVO-Anforderungen

hinauszugehen und strenge Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen,

einschließlich der Datenschutzzertifizierung nach ISO 27701



Outreach

et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3568963-1%26h%3D1558407064%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fwww.outreach.io%252F%26a%3DOutreach&a=Outreach , die

Verkaufsabwicklungsplattform, die Umsatzorganisationen dabei hilft, effizientes,

vorhersehbares Wachstum zu erzielen, hat ein dediziertes EU-Rechenzentrum in

Dublin, Irland, eröffnet. Damit möchte sie ihre EMEA-Kunden dabei unterstützen,

über die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung hinauszugehen und strenge

Anforderungen an die Datenresidenz zu erfüllen. Dies festigt das Engagement von

Outreach, seinen weltweiten Kunden bei der Einhaltung strenger

Datenschutzbestimmungen zu helfen.