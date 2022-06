SHUTTERSTOCK STUDIOS KÜNDIGT SEINE EXPANSION IN DEN BEREICH DER LANG- UND KURZFILME AN

NEW YORK, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), eine führende globale Kreativplattform für innovative Marken und Medienunternehmen, gab heute bekannt, dass Shutterstock Studios, die Kreativ- und Produktionsabteilung des Unternehmens, ihr Angebot um Dokumentarfilme und -serien erweitern wird.

„Seit der Gründung von Shutterstock Studios im November 2020 hat sich das Team schnell als wichtiger Akteur in der Branche und als führende End-to-End-Lösung für kreative Inhalte etabliert, die mit einigen der weltweit größten Marken und Unternehmen wie Amazon, ITV, BBC und Microsoft zusammenarbeitet", sagt Jamie Elden, Chief Revenue Officer bei Shutterstock. „Dies ist eine aufregende Zeit für unseren Geschäftsbereich Studios, da wir unsere Content-Produktion auf längere Formate ausweiten und damit den Branchentrends und der weltweiten Nachfrage nach diesen Inhalten entsprechen. Das Besondere an den Shutterstock Studios ist, dass unsere Inhalte auf einer der größten Archivsammlungen der Welt basieren, einschließlich des exklusiven Zugriffs auf die Condé Nast Collection, das A+E Networks Archive, die LIFE Collection und vieles mehr, was es Produzenten ermöglicht, überzeugende Inhalte für alle Plattformen und Produktionsmedien zu erstellen."

Unter der Leitung von Aiden Darné, VP und Global Head of Shutterstock Studios - ehemals Führungskraft bei VICE Media - ist eines der ersten Projekte eine Doku-Serie über Jimmie Johnson, den siebenfachen NASCAR-Champion und amerikanischen Profi-Rennfahrer. Diese Doku-Serie wurde in Zusammenarbeit mit Carvana produziert, einem Fortune-500-Unternehmen, das einen intuitiven und bequemen Online-Kauf, -Verkauf und -Finanzierung von Autos ermöglicht.

Die achtteilige Serie mit dem Titel „Reinventing The Wheel" gewährt den Zuschauern weltweit einen Blick hinter die Kulissen von Jimmie Johnson, der nach einer außergewöhnlichen NASCAR-Karriere seine zweite INDYCAR-Saison bestreitet.

„Rennsportfans wissen, wie aufregend es ist, ein Rennen live von der Tribüne aus zu verfolgen, und es war fantastisch, diese elektrisierende Atmosphäre zu den Zuschauern weltweit zu bringen", sagte Darné. „Wir freuen uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit Carvana zum ersten Mal in die stark nachgefragte Welt des dokumentarischen Geschichtenerzählens einsteigen. Es war fantastisch, die intimen Momente des Karrierewechsels von Jimmie Johnson - einem der größten Rennfahrer aller Zeiten - einzufangen."