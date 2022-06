Casio bringt Dermatologie-Kamera und -Scope in Europa auf den Markt

Tokyo (ots/PRNewswire) - Nach Fertigstellung der EU-Konformitätserklärung zur

europäischen MDR



Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass die Konformitätsstudien für die

DZ-D100 Dermatologie-Kamera und das DZ-S50 Dermatologie-Scope für die

europäischen Vorschriften für Medizinprodukte (MDR) abgeschlossen sind und das

Unternehmen die EU-Konformitätserklärung abgegeben hat. *1 Die DZ-D100 und die

DZ-S50 kommen im August in Europa auf den Markt und werden voraussichtlich von

Casio Europe GmbH (Norderstedt, Deutschland) und Casio Electronics Co. Ltd.

(Wembley, Großbritannien) vertrieben.



*1 Die EU-Konformitätserklärung wird im Namen des Herstellers, Yamagata Casio

Co.





In Japan startete der Verkauf der DZ-D100, einer Dermatologiekamera, die sowohlStandard- als auch Nahaufnahmen von betroffenen Hautpartien ermöglicht, und desD'z IMAGE Viewers, einer kostenlosen PC-Software, die die Verwaltung deraufgenommenen Bilder erleichtert, im Mai 2019. Im März 2020 brachte Casio dasDZ-S50 auf den Markt, ein leichtes Dermatologie-Scope, das die Beobachtunggrößerer Hautareale ermöglicht. Casio vertreibt seine Produkte auch in dreianderen Ländern - den USA, Australien und Neuseeland - als Teil seinerBemühungen, sein Geschäft außerhalb Japans weiter zu stärken.Mit der EU-Konformitätserklärung dürfen der DZ-D100 und der DZ-S50 dasCE-Zeichen tragen, um anzuzeigen, dass diese Produkte die EU-Konformitätsgesetzeund -vorschriften erfüllen. Nach Erhalt dieser Zertifizierung wird der Verkaufin Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich *2 undanderen europäischen Ländern im August beginnen.*2 Obwohl das Vereinigte Königreich am 31. Januar 2020 aus der EU ausgetretenist, dürfen Produkte, die im Vereinigten Königreich verkauft werden, bis Juni2023 das gleiche CE-Zeichen tragen.Durch die Erweiterung der Verkäufe in Europa zu denen in den USA und Ozeanienbaut Casio sein medizinisches Geschäft aus und leistet einen Beitrag zurdermatologischen Versorgung auf der ganzen Welt.Zusätzliche Informationen:Die kommenden Dermatologie-Treffen in Europa, ausgestellt von Casio.- RCGP-Jahrestagung 2022 (in Zusammenarbeit mit Wonca Europe)29. Juni - 1. Juli 2022 / ExCel, London Startseitehttps://woncaeurope2022.org/en/rcgp- FOBI 202212. Juli - 16. Juli 2022 / Internationales Congress Center München, MünchenStartseite https://fortbildungswoche.de/- EADV-Kongress 20227. September - 10. September 2022 / Milano Convention Center, Milan Startseite:https://eadvcongress2022.org/congress/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1840303/DzIMAGE.jpgPressekontakt:CASIO PR,81-3-5334-4830,pr@casio.co.jp Your contact information will be used for our company's publicrelations activities. Before sending inquiries,please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below thatexplains the details on how we handle your personal information.https://world.casio.com/privacy/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112802/5250193OTS: Casio Computer Co., Ltd.