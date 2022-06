Exploration der Lithium-Satellitenprojekte in Österreich

Wichtigste Eckdaten

- Besichtigungen vor Ort, um eine Übersicht über 3 Satellitenprojekte zu erhalten und diese zu kartieren.

- Definition von Explorationzielen und Strategie.

EV Resources Limited (ASX:EVR) („EVR“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Umsetzung der Explorationsstrategie für die Satelliten-Lithiumprojekte des Unternehmens in Österreich (das „Lithiumprojekt Eastern Alps“), die sich zu 80 % im Besitz des Unternehmens und zu 20 % im Besitz von European Lithium Limited (ASX:EUR) befinden, durch die Firma GEO Unterweissacher GmbH („GEO Unterweissacher“) genehmigt hat.

GEO Unterweissacher ist ein Ingenieurbüro für Geologie und Geotechnik mit Hauptsitz in Tirol (Österreich) und ist besonders für seine fachliche Kompetenz und seine modernen wissenschaftlichen Methoden bekannt. GEO Unterweissacher hat alle relevanten Daten und Proben geprüft und wird nun ein Team in drei Satellitenprojekte entsenden, um die Pegmatitmineralisierung zu erproben. Die Arbeitsgruppe von EVR und European Lithium Ltd. („EUR“) wird den von GEO Unterweissacher vorgelegten Bericht prüfen und auf Grundlage der Ergebnisse ein Bohrprogramm bei den strategischen Satellitenprojekten durchführen. Alle Ergebnisse und Laborproben werden in Abhängigkeit der Bearbeitungszeit im Labor voraussichtlich Ende Juli 2022 vorliegen.

Adrian Paul, Executive Director von EV Resources, sagt dazu:

„Die erhobenen Informationen werden die Abgrenzung von Zielgebieten und aussichtsreichen Standorten für künftige Bohrungen unterstützen.

Als Ergebnis dieses Schrittes im Rahmen der Strategie werden wir eine Karte mit Explorationsgebieten für geochemische Bodenuntersuchungen und/oder ein mögliches Bohrprogramm erhalten. Frühere Prüfungen deuten auf ein gutes Potenzial für eine Lithiummineralisierung hin, wobei verschiedene Ergebnisse von bis zu >3 % Li2O erzielt wurden. Wir freuen uns darauf, dass im Zuge der geologischen Prüfung Gebiete für eine genauere Bewertung identifiziert werden.“