LambdaTest führt Test-at-Scale (TAS) ein, um Unternehmen bei nahtlosen Shift-Left-Tests zu unterstützen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Mit TAS können Entwickler ihre Tests

beschleunigen und eine kürzere Markteinführungszeit erreichen



LambdaTest, eine führende Cloud-Plattform für kontinuierliche Qualitätstests,

hat vor kurzem Test-at-Scale (TAS), eine Plattform für Testintelligenz und

Beobachtbarkeit, auf den Markt gebracht, um Entwicklungsteams bei Tests im

Schichtbetrieb zu unterstützen.



Unternehmen sind heute in hohem Maße auf Automatisierungstests angewiesen, um

ihre Entwicklungszyklen zu beschleunigen, aber die Entwickler müssen immer noch

lange auf eine Rückmeldung warten, da viele unnötige Tests durchgeführt werden,

was zu verstopften Pipelines, geringer Produktivität, mangelnder Klarheit und

langsameren Release-Zyklen führt.





TAS löst dieses tief verwurzelte Problem mit seiner dreiteiligen Lösung -intelligente Testauswahl, lückenloses Testmanagement und tiefgreifende Analysen.Smart Test Selection interpretiert auf intelligente Weise nur die relevanteTeilmenge der Tests, die von der Codeaktualisierung oder -änderung betroffensind, und führt sie aus. Dadurch können Teams die Testzeit um 95 % reduzieren.Die Verwaltung fehlerhafter Tests hilft Benutzern, fehlerhafte Tests zu finden,zu kennzeichnen, unter Quarantäne zu stellen und zu verwalten.Darüber hinaus können Entwicklungsteams und Entscheidungsträger leicht Einblickin KPIs wie Mean Time to Repair (MTTR), Mean Time Between Failures (MTBF),Flake-Rate und häufig fehlgeschlagene Tests erhalten, um dieEntscheidungsfindung zu verbessern.Derzeit unterstützt TAS Mocha, Jest und Jasmine zum Testen vonJavaScript-Codebasen und plant, die Produktunterstützung für Java, Python undGolang in naher Zukunft zu erweitern."In der heutigen anspruchsvollen Welt der Softwareentwicklung ist jeder für dasTesten verantwortlich. Entwickler, QAs und Entscheidungsträger müssenzusammenarbeiten, um ein fehlerfreies Produkt zu gewährleisten. Shift-Left-Testssind das Gebot der Stunde, und TAS wird den Unternehmen genau dabei helfen", soAsad Khan, CEO von LambdaTest. "TAS war bisher in der Beta-Phase, aber wirglauben, dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Welt TAS erlebt.Entwicklungsteams können TAS problemlos in ihre bestehende CI/CD-Pipelineintegrieren, und die Ergebnisse werden sofort sichtbar. TAS ist Open Source, undwir freuen uns über Beiträge aus der Community, damit Entwickler das vollePotenzial der Plattform ausschöpfen können."LambdaTest hat vor kurzem in einer von Premji Invest geleiteten Risikorunde