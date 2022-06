Technikbetreiber warnt vor UKW-Aus - 'DAB+ nur Brückentechnologie'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands führender Betreiber von Radio-Sendeanlagen warnt vor der völligen Abschaltung der UKW-Technik zugunsten von DAB+. "Am Ende ist DAB+ eine Brückentechnologie: Ende der 2030er, in den 2040er Jahren wird es in der Masse bloß noch Streaming geben", sagte der Geschäftsführer von Uplink Network, Michael Radomski, in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur.

Sein Unternehmen betreibt 800 UKW-Sender und 10 DAB+-Sender. UKW und DAB+ seien kompatibel und hätten verschiedene Stärken, so Radomski. Für kleinere Sendegebiete von Privatsendern sei UKW ideal. DAB+ habe seine Stärke in der großen überregionalen Reichweite. "Wenn eine Entweder-Oder-Politik gemacht wird, dann ist es eine Bedrohung der Medienvielfalt und der Medienpluralität in Deutschland."