Es kommt heute noch der Verfallstag hinzu, bei dem 12.00 Uhr die Eurostoxx-Futures und 13.00 Uhr die DAX-Futures verfallen, später andere Indizes und auch Optionen auf Einzelaktien. Mit dem Unterschreiten der 13.000 in der Nachbörse wurde vielleicht aber eine Gegenbewegung getriggert. Sie könnte im Big Picture nun zur 13.220 führen und diesen weiteren Erholungslevels:

Mit der Eröffnung der US-Börsen brachen sinngemäß alle Dämme und die Verluste sind noch einmal ausgeweitet worden. Wir streiften die runde Marke von 13.000 Punkten am Abend, ohne sie im XETRA-Markt zu erreichen:

DAX-Trades am 17.06.2022

Ich handelte die potenziellen Wendepunkte mehrheitlich erfolglos, denn der Druck war zu groß und auch wenn einige Trades dort vom Setup her passten, war das Gesamtbild weiter abwärts orientiert:

Zum Xetra-Handelsstart drehten die US-Futures bereits ins Minus und haben diesen Bereich im Tagesverlauf nicht wieder verlassen können. So eröffnete der DAX auch im Minus und fiel bis zum Mittag auf die Tiefs des Vortages zurück. Damit notierten wir an der Kurslücke vom Dienstag. Um 13.300 Punkte kam es zunächst zu einer Stabilisierung, bevor auch die Tiefs vom Dienstag unterschritten wurden. Nur eine Stunde später stand die verbleibende offene Kurslücke auf der Unterseite aus Anfang Mai erreicht.

Eine Bremsung der Wirtschaftsleistung und parallel steigende Zinsen für viele Unternehmen, welche Zinszahlungen tätigen müssen, waren der heikle Mix für die nun wieder stark eingetrübte Stimmung. Ein Gewinntag nach 6 Verlusttagen war daher nur eine Gegenbewegung, auch wenn es gestern Morgen in der Vorbörse noch positiver aussah (Rückblick):

Die Erholung der Aktienmärkte direkt vor und nach dem Fed-Event war ein kurzes Aufleben der Kurse. Anleger freuten sich scheinbar auf die Entscheidung und Beurteilung der US-Notenbank zur US-Wirtschaft am Abend selbst, doch im Nachgang trat Ernüchterung ein. Jerome Powell hat geliefert aber eben nicht mehr und dabei die Wirtschaftsschätzungen für die nächsten Quartale nach unten revidiert. Jetzt geht die Angst um, eine Rezession zu erhalten.

DAX trifft auf 13.000 und versprüht am Verfallstag maximale Unsicherheit. Kommt es bereits am Vormittag zu einer technischen Gegenbewegung?

DAX-Morgenanalyse DAX am Verfallstag: Druck bis 13000 Punkte

