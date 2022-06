SEVENUM (dpa-AFX) - Die schleppende Einführung des E-Rezeptes in Deutschland passt so gar nicht in die Pläne der Online-Apotheken. Während einige Ärzte sich sperren und auch in manch einer stationären Apotheke das Personal noch nicht ausreichend geschult ist, scharren Unternehmen wie Shop Apotheke schon länger mit den Hufen. Zur Lage des Unternehmens, was die Aktie macht und was Analysten sagen.

Der Online-Konzern hatte sich eigentlich auf den ursprünglich geplanten Starttermin des E-Rezepts in Deutschland zum 1. Januar 2022 ausgerichtet. Im niederländischen Sevenum entstand ein größeres und hochautomatisiertes Logistikzentrum, um die erwarteten Bestellmengen schnell und problemlos handeln zu können. Auch an der Zustellung wurde gearbeitet: Wer etwa eine wichtige Arznei braucht, soll sie noch am selben, spätestens am nächsten Tag geliefert bekommen oder bei einer stationären Partner-Apotheke abholen können. Erst kürzlich übernahm Shop Apotheke das Berliner Start-up First A, einen Apotheken-Schnelllieferdienst.

Dabei setzen nicht nur die Niederländer, sondern die Online-Apotheken allgemein, in puncto E-Rezept auch auf den "Mitnahmeeffekt": Wer sich durch die Seiten stöbert, könnte beim Einreichen der Verschreibung womöglich auch noch nicht rezeptpflichtige Produkte mitbestellen, so das Kalkül. Hier locken die Anbieter mit teils kräftigen Rabatten. Kunden binden will die Shop Apotheke auch mit dem Angebot einer Videosprechstunde mit einem Mediziner und mit sogenannten Red Points, die beim Einkauf gesammelt und später zum Bezahlen eingesetzt werden können.

Dabei wird Firmenchef Stefan Feltens nicht müde zu betonen, wie wichtig die Einführung der digitalen Arzneimittelverschreibung in Deutschland für den Konzern sei. Zwar gibt es das E-Rezept bereits in einigen Nachbarländern, doch gerade Deutschland gilt als lukrativer Markt: Rund 500 Millionen Verschreibungen reichten Ärzte in Papierform jährlich hierzulande an ihre Patienten weiter - Shop Apotheke hofft auf ein großes Stück vom Kuchen.

Doch das schon seit Jahren eingefädelte Projekt E-Rezept in Deutschland kommt nur schwer in die Gänge. Der geplante Start zum Jahreswechsel scheiterte an unzureichender flächendeckender Technik - und letztlich wohl am Widerstand vieler Beteiligter. Vor allem Ärzte sperrten sich, weil sie zu viel Bürokratie und technologische Hürden in ihren Praxen befürchteten. Vorbehalte gab es aber auch unter den Krankenkassen und stationären Apothekern.





