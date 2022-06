Die Verlustserie des Getreidepreises seit Mitte Mai scheint seit einigen Tagen beendet zu sein, der Donnerstagshandel präsentierte sich zuversichtlich stark. Vorausgegangen war diesem kurzen Peak allerdings ein ausgiebiger Test der Hochs aus 2008 um 1.349 US-Cents. Hierbei scheinen sich im Laufe der letzten drei Monate zwei konkurrierende SKS-Formation abzuwechseln, derzeit überwiegt die bärische Variante, wobei sich die rechte Schulter noch im Aufbau befindet! Sollte dieses Konstrukt in den nächsten Tagen erfolgreich aufgelöst werden, könnte sich der Weizenmarkt weiter entspannen.

Hoffnungen auf Getreideexporte

Die EU-Kommission hat ihre Prognose für die EU-Weichweizenernte in diesem Jahr leicht auf 130,4 Mio. Tonnen erhöht. Russland meldet ebenfalls Rekordernten, für die Ukraine werden neue Vertriebswege gesucht. Diese Gemengelage könnte sich am Ende doch noch preisdrückend auf den Future auswirken, aus technischer Sicht bedarf es jedoch eines Kursniveaus von unter 1.026 US-Cents, damit die vorliegende SKS-Formation auch regelkonform aktiviert werden kann und im Anschluss Abschläge auf 947 und darunter in den Bereich von 874 sowie dem EMA 200 bei derzeit 897 US-Cents freigibt. Bullisch wird es dagegen erst oberhalb der Maihochs, diese markierten bei 1.284 US-Cents ihren bisherigen Spitzenkurs. Zugewinne zurück an die Hürde um 1.350 US-Cents würden in diesem Szenario dann vorstellbar.