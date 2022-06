Die hohe Inflation und die steigenden Zinsen bleiben die dominierenden Themen und schüren bei den Investoren die Angst vor einer Rezession. Die überraschend deutliche Zinserhöhung in der Schweiz hatte die Kurse am Vortag stark belastet. Auch die Drosselungen der Gaslieferungen aus Russland spielen zunehmend eine Rolle. "Die Sorgen vor einer Rationierung bei Gas im Herbst und Winter und damit die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt zu", hieß es von der Dekabank./ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag zum Start in den Handel die Marke von 13 000 Punkten zunächst gehalten. Mehr als eine vorsichtige Stabilisierung nach der erneuten Verkaufswelle am Vortag ist das derzeit aber nicht. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,14 Prozent höher auf 13 057 Punkten. Der MDax rückte um 0,39 Prozent auf 26 840 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

