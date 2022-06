Die Märkte haben gestern mit den extrem schwachen US-Konjunkturdaten realisiert, dass die US-Wirtschaft auf dem Weg in eine Rezession ist - daher stellt sich nun die Frage, wie stark die Fed die Zinsen anheben wird bzw. anheben kann. Fed-Chef Powell hatte unklugerweise ein rosarotes Bild der US-Konjunktur und der amerikanischen Konsumenten gezeichnet - und wird nicht nur durch die gestern veröffentlichten Wirtschaftsdaten unmittelbar wiederlegt. Faktich bedeutet das: die USA werden bald in eine Rezession fallen - diese Rezession senkt die Nachfrage, wodurch dann wiederum die Inflation sinkt. Die Märkte sind extrem überverkauft - am heutigen Hexensabbat dürfte es noch einmal turbulent werden - aber im kurzen Zeitfenster ist die Lage schon so bärisch, dass es schon bullisch ist..

Hinweise aus Video:

1. Fed: Hoch im Zinszyklus in Sicht, Inflation bleibt ein großes Problem

2. Ölpreis fällt deutlich – wie die Rezessionsangst andere Faktoren überschattet

