MADRID (dpa-AFX) - Personalwechsel bei der Bank Santander : Hector Blas Grisi Checa soll die Führung des spanischen Kreditinstituts übernehmen. Zum 1. Januar 2023 solle der amtierende Leiter von Santander Mexico und des Nordamerika-Geschäfts den langjährigen Konzernchef Jose Antonio Alvarez auf dem Posten ablösen, teilte Santander am Freitag in Madrid mit. Verwaltungsratschefin Ana Botin bekommt damit eine rechte Hand aus den eigenen Reihen. Die Santander-Aktie notierte am Vormittag mit rund einem halben Prozent im Plus.

Die Entscheidung, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) genehmigt werden muss, sei nach einem strengen Bewertungsverfahren gefallen, hieß es vonseiten der Bank weiter. Botin wurde in der Mitteilung mit den Worten zitiert, der 55-jährige Grisi bringe "jahrzehntelange Erfahrung und ein tiefes Verständnis für unsere Märkte und unser Geschäft" mit. Seine Erfolgsbilanz spreche für sich und "zeigt, warum wir glauben, dass er die richtige Person ist, um die Bank in der nächsten Phase unserer Transformation und unseres Wachstums zu führen", so Botin weiter.