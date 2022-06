WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2022:



Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland waren im 1. Quartal 2022

um 9,0 % höher als im 1. Quartal 2021. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, stiegen die Preise gegenüber dem 4. Quartal 2021 um 1,1 %.



Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit Preissteigerung von 20,2 %

gegenüber dem Vorjahresquartal





Im Vergleich der Wirtschaftsabschnitte stiegen die Dienstleistungspreise imAbschnitt Verkehr und Lagerei im 1. Quartal 2022 mit einem Plus von 20,2 %gegenüber dem 1. Quartal 2021 am stärksten. Innerhalb diesesWirtschaftsabschnitts verzeichnete die See- und Küstenschifffahrt mit +73,6 %den stärksten Preisanstieg. Hauptverantwortlich dafür waren weiterhin diecoronabedingten Störungen der weltweiten Lieferketten: FehlendeSchiffscontainer, längere Ladezeiten und daraus resultierende Schiffsstausführten zu Kapazitätsengpässen und gestiegenen Frachtraten. Gegenüber dem 4.Quartal 2021 sanken die Preise zwar leicht um 3,3 %, sie blieben aber auf einemhohen Niveau.In der Luftfahrt stiegen die Preise gegenüber dem 1. Quartal 2021 um 8,6 %.Neben den pandemiebedingten Engpässen wirkten hier die stark gestiegenenKerosinpreise preistreibend. Mit +1,4 % gegenüber dem 4. Quartal 2021 stiegendie Preise aber nicht mehr ganz so stark wie im Vorquartal (+5,6 %).Hohe Kraftstoffpreise sowie der Mangel an Fahrerinnen und Fahrern und gestiegeneLohnkosten führten auch im Güterkraftverkehr mit einem Anstieg um 9,1 % zudeutlich höheren Preisen als im 1. Quartal 2021. Die gleichen Ursachen führtenauch bei Kraftwagenspeditionen zu einem deutlichen Preisanstieg. Da auch diePreise für Luft- und Seespedition weiter stark stiegen, lagen die Preise imSpeditionsgewerbe insgesamt mit +15,7 % deutlich über dem Niveau desVorjahresquartals.Preisanstieg im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation bei +2,1 %Dienstleistungen im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation waren im1. Quartal 2022 um 2,1 % teurer als im 1. Quartal 2021. Relativ stark war derAnstieg der Erzeugerpreise für Telekommunikationsleistungen mit +4,9 %. Sostiegen die Tarife für Festnetz- und Internetanschlüsse um 6,7 % gegenüber demVorjahresquartal. Im Mobilfunkbereich stiegen die Preise dagegen mit +1,5 %vergleichsweise moderat.Bei den IT-Dienstleistungen stiegen die Preise gegenüber dem 1. Quartal 2021 mit+0,7 % kaum, während die Preise für Datenverarbeitung und Hosting gegenüber dem1. Quartal 2021 um 0,5 % sanken.