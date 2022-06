Spitzenreiter bei den meistverkauften ETFs beim Smartbroker bleibt weiterhin der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc). Danach folgt der Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C, aufgestiegen von Platz drei auf die Zwei. Und von der fünften Position auf die dritte kletterte der iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE). Der Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap flog häufiger aus den Depots der Smartbroker-Kunden: Zuvor noch an dreizehnter Stelle, ist er nun auf der Zehn. Noch öfters verkauft wurde der Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C, den es vom fünfzehnten Platz auf den vierten verschlägt. Der Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C wurde seltener verkauft: Von Platz sechs rutscht er auf die Dreizehn runter. Top 20 der meistverkauften ETFs beim Smartbroker in der vergangenen Woche:

