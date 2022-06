David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/17-05-2022-interview-mit-interview-mit-david ...

Was sind die entscheidenden Werttreiber von Fandifi?

David Vinokurov: Der entscheidende Werttreiber des Unternehmens ist das Management Team. Durch die Erfahrung in Kapitalmärkten, Business Development, E-Sports oder Sports Marketing und auch durch unser Advisory Board stehen wir mit bedeutenden Plattformen mit großer Reichweite in diesen Märkten in Kontakt. Unser Ziel ist es, unsere Technologie genau an diese Nutzergruppen der Plattform zu bringen. Wir haben uns auf System Integration spezialisiert, so konnten wir unsere Technologie in Smart Hospitals, Versicherungsanwendungen oder Telekommunikation- und Logistikunternehmen anwenden.

Unsere Fähigkeit, Daten anschaulich zu visualisieren, nutzen wir in (E-)Sports und anderen Broadcasting und Content Bereichen. Dafür haben wir ein fantastisches Team zusammengestellt, besonderes im Business Development und sind immer interessiert, neue Anteilseigner kennenzulernen.

Wo sind wichtigsten Märkte und wer sind die wichtigsten Kunden?

David Vinokurov: Die wichtigste Nutzergruppe sind Content Creators. Mithilfe unserer Vorhersagen helfen wir den Content Creators, ihren Content zu erweitern und interaktiver zu gestalten. Um es nach Priorität für das Business Development zu ordnen, beginnen wir mit den Creators, Streamers, (E-)Sports-Teams, um dann im nächsten Schritt mit den großen Plattformen selber zu arbeiten. Um der Globalisierung von Ausbreitung und Konsum von Content nachzukommen, unterstützt unsere Plattform 11 Sprachen, eine davon ist klingonisch, selbstverständlich auch Mandarin und Deutsch. So macht es keinen Unterschied von wo auf der Welt Sie teilnehmen. Unsere Plattform ist für die global eng vernetzten jungen Generationen.