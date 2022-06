Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 17.06.2022

Kursziel: 86,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Nicht auf Sand gebaut: Bestätigung der Guidance sollte frische Impulse für die fundamental unterbewertete Aktie liefern



Im Sog schlechter Nachrichten für die Bau- und Immobilienwirtschaft ist auch der Aktienkurs von HELMA Eigenheimbau in den vergangenen Wochen deutlich gesunken (3M: -34,6%). Wir sehen HELMA jedoch aufgrund der u.E. nach wie vor soliden Geschäftsentwicklung sowie der fundamentalen Stärken des Unternehmens zu Unrecht in Sippenhaft genommen.



In 2017 veränderte Vertriebsstrategie zahlt sich heute umso mehr aus: Infolge der in 2017 angepassten Vertriebsstrategie gehen HELMAs Projekte im Bauträgergeschäft nicht mehr unmittelbar nach Erhalt einer Baugenehmigung in den Verkauf, sondern erst mit Vorlage verbindlicher Zusagen von Generalunternehmern bzw. einzelnen Gewerken bezüglich der Preise und Fristen. Der historische Strategieschwenk ermöglicht es HELMA u.E. im aktuell von Materialengpässen und steigenden Beschaffungspreisen geprägten Marktumfeld umso mehr, den Kunden weiterhin ein hohes Qualitätsniveau sowie eine verlässliche Liefertreue zu bieten. Zudem agiert HELMA mit Preisanpassungsklauseln, die an die Entwicklung des Baupreisindex gekoppelt sind. Darüber hinaus erscheint die Immobiliennachfrage angesichts der weiterhin steigenden Häuser- und Grundstückspreise (Q1/22: +12,5% yoy; Quelle: Wüstenrot) kurzfristig ungebrochen sowie mittelfristig hierzulande ohnehin durch starke strukturelle Treiber untermauert. Hierzu zählen u.a. die niedrige Wohneigentumsquote, der ungedeckte Wohnungsneubaubedarf sowie der hohe Stellenwert von selbstgenutztem Wohneigentum als Altersvorsorge und Inflationsschutz. Wir erwarten bei HELMA demnach eine robuste Entwicklung und gehen im Zuge der Halbjahreszahlen (11.8.2022) von einer Bestätigung der Guidance aus (Umsatz: 360 bis 380 Mio. Euro; EBT 30-33 Mio. Euro). Daher erachten wir auch unsere Prognosen in der jeweils unteren Hälfte des Zielkorridors (MONe: Umsatz 367,7 Mio. Euro; EBT 31,2 Mio. Euro) nach wie vor als realistisch.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 86,00 Euro



