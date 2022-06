JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 84 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das größte Problem mit einem Investment in die Aktien des Lackeherstellers sei dessen Fähigkeit, eine nachhaltige Umsatzsteigerung zu erzielen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) von zwei Milliarden Euro erscheine deshalb in weitere Ferne gerückt als jemals zuvor. Akzo müsse von einer Kosten- und Effizienz- zu einer Wachstumsstory werden, was angesichts der fehlenden Unterstützung von den Endmärkten zunehmend schwierig erscheine./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 11:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.