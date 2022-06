Hohe Energiepreise und Fachkräftemangel belasten maritime Wirtschaft

HAMBURG (dpa-AFX) - Sorgen um hohe Energiekosten und Fachkräftemangel belasten die maritime Wirtschaft in Deutschland. In ihrer Frühjahrsumfrage habe sich der Geschäftsklimaindex in den drei Teilbranchen Hafenwirtschaft, Schifffahrt und Schiffbau verschlechtert, teilte die IHK Nord am Freitag mit. Im Schiffbau sank der Index um zwölf Punkte und damit im Vergleich zur Herbstumfrage am stärksten und liegt nur noch bei 57,8 Punkten.

Knapp ein Drittel der Werftbetriebe sehe die Geschäftslage als schlecht an. 85 Prozent der Unternehmen sähen wirtschaftliche Risiken vor allem bei den Energie- und Rohstoffpreisen und mehr als jede zweite Werft habe Probleme, geeignetes Personal zu finden, hieß es. Drei Viertel der Betriebe sorge sich um die Auslandsnachfrage.