Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 20.06.2022 bis 24.06.2022

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:



Montag, 20.06.2022





- (Nr. 251) Bevölkerungsstand zum Jahresende 2021- (Nr. N036) Zum Weltflüchtlingstag (20.06.2022): Bevölkerung in Deutschland mitFlucht-Hintergrund auf Basis des Mikrozensus, Jahr 2021- (Nr. 252) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Mai 2022- (Nr. 253) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten),April 2021Dienstag, 21.06.2022- (Nr. 254) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,vorläufige Ergebnisse), Mai 2022- (Nr. 255) Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2020- (Nr. 256) Verkehrsunfälle, April 2022- (Nr. 257) Umsatz im Gastgewerbe, April 2022- (Nr. N037) Photovoltaik: Installierte Anlagen und Stromerzeugung, Januar 2018- März 2022- (Nr. 25) Zahl der Woche: Preise und Vermietung von Mietwagen, Jahr 2015 - Mai2022Mittwoch, 22.06.2022- (Nr. 258) Zum Tag des öffentlichen Dienstes (23.06.2022): Personal imöffentlichen Dienst, Stichtag 30.06.2021- (Nr. N038) Mineralwasser: Produktion und Außenhandel, Jahre 2011-2021- (Nr. 259) Schwerbehinderte Menschen, Jahr 2021- (Nr. Z20) Zensus: Rückläufe bei den Befragungen - Veröffentlichung aufwww.zensus2022.deDonnerstag, 23.06.2022- (Nr. 262) Adoptionen, Jahr 2021- (Nr. 263) Beschäftigte in medizinischen Gesundheitsberufen (Ergebnisse derGesundheitspersonalrechnung), Jahr 2020- (Nr. 264) Einsatz des Treibhausgases Schwefelhexafluorid in verschiedenenWirtschaftsbereichen, Jahr 2021Freitag, 24.06.2022- (Nr. 265) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), April 2022- (Nr. 266) Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 1. Quartal 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html