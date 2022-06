7. Norddeutscher Qualitätstag Ein Polizist, ein Pilot und jede Menge fachlicher Austausch für die berufliche QM-Praxis

Frankfurt am Main (ots) - Auch als virtueller Branchentreff ist es für

Qualitätsbegeisterte der Region und darüber hinaus mittlerweile ein fester

Termin im Kalender. Bereits zum siebten Mal führte die Deutsche Gesellschaft für

Qualität e. V. (DGQ) am 14. Juni 2022 in Kooperation mit der ConSense GmbH, der

Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) und

der Zeitschrift "Qualität und Zuverlässigkeit" den Norddeutschen Qualitätstag

durch. Dass die Veranstaltung zum dritten Mal online stattfand, zeigt, dass sich

dieses Praxisforum für Qualitätsinteressierte auch als virtuelles Format bewährt

hat. Mehr als 100 Teilnehmer:innen hatten sich angemeldet, um sich zu aktuellen

Themen rund um das Qualitätsmanagement zu informieren, zu vernetzen und

auszutauschen.



"Die Veranstaltung wurde im hohen Norden organisiert, spricht aber durch ihr

abwechslungsreiches Programm und ihr virtuelles, interaktives Format

Teilnehmende aus ganz Deutschland an", beobachtete Alexander Fuchs, Leitung

Netzwerkmanagement bei der DGQ. "Diesen großen Vorteil sehen wir auch in unseren

zahlreichen anderen Digital-Veranstaltungen des DGQ-Netzwerks."