PARIS, 17. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Nichts wird je die einzigartige Erfahrung der Bewunderung eines Kunstwerkes in einem Museum ersetzen, doch das mindert den Wert der Erfahrung nicht, sich Kunst in Büchern oder im Internet anzusehen. Es gibt Zeiten, in denen Museen ihre Tore für einige Tage oder mehrere Wochen schließen müssen; außerdem gibt es Millionen von Kunstwerken, die sich nicht für eine Ausstellung in Museen eignen. Das Metaversum bietet zahlreiche Alternativen und eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten für das Erleben von Kunst.

Thierry Ehrmann, Geschäftsführer und Gründer von Artmarket.com und seiner Abteilung Artprice erklärt es so: „Die unterschiedlichen Metaversen" werden alles Mögliche hervorbringen, vom Besten bis zum Dunkelsten. Zahlreiche Fragmente dieser neuen Dimension existieren bereits und sie offenbaren ein unglaubliches Potential für potentielle Anwendungen: während einige Metaversen als Erweiterung zu unserer sehr realen Welt auftreten, erfinden andere neue Welten, in denen ihre eigenen Regeln herrschen. Das Metaversum von Facebook (Meta) and Sandbox sind derzeit in den Schlagzeilen, doch es werden zahlreiche andere Metaversum-Formen für unterschiedliche Kontexte geschaffen, insbesondere in der Kunstwelt und rund um Artprice."

In die digitale Welt eintauchen...

In den letzten zehn Jahren setzten sich virtuelle Ausstellungen als Option in der Kunstwelt allmählich durch. Heute bieten viele Museen, Kunstmessen, Auktionshäuser den virtuellen Besuch ihrer Ausstellungsräume auf Smartphone, Tablet und Computer an.

Dieser alternative Zugang zur Kunst ermöglicht es Amateuren und professionellen Kunstakteuren, Arbeiten mit hochangereicherten Inhalten zu genießen; er stellt daher eine Ergänzung zu den herkömmlichen Ausstellungen dar; sie können in einer neuen Weise bewundert (oder wieder bewundert) werden und befriedigen gleichzeitig ein wachsendes Bedürfnis für Flexibilität. Die außerordentlich große Nachfrage für NFTs zeigt, das Flexibilität ein Schlüsselelement des modernen Kunstkonsums ist. Plattformen, die die Möglichkeit des Austauschs dieser digitalen Zertifikate bieten, sind bei Tag und Nacht, von jedem beliebigen Ort aus und weltweit verfügbar, sofern ein Internetanschluss vorhanden ist.