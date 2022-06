SKODA AUTO gewinnt Auszeichnung ,Arbeitgeber des Jahrzehnts' (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > SKODA AUTO verteidigt Spitzenplatz bei Umfrage zum

Vergleich tschechischer Arbeitgeber und wiederholt als ,Arbeitgeber des

Jahrzehnts' seinen Erfolg von 2012



> Bewertung erfolgte in den vergangenen zehn Jahren nach der weltweit

anerkannten Saratoga-Methode von PricewaterhouseCoopers





> SKODA AUTO belegt regelmäßig Spitzenplätze in Arbeitgeberrankings> Mitarbeiterfürsorge hat bei SKODA AUTO besonders hohe PrioritätBei der Feier zum 20-jährigen Bestehen des tschechischen ,Arbeitgeber desJahres'-Awards wurde SKODA AUTO am Dienstagabend die Auszeichnung ,Arbeitgeberdes Jahrzehnts' verliehen. Der Automobilhersteller erhält die Auszeichnung nach2012 bereits zum zweiten Mal. Bei der Umfrage zum ,Arbeitgeber des Jahres'belegt das Unternehmen in der Tschechischen Republik regelmäßig den Spitzenplatzund hat in der landesweiten Kategorie 'Arbeitgeber mit mehr als 5.000Beschäftigten' in den vergangenen zehn Jahren fünfmal gewonnen. Auch in anderenUmfragen zur Arbeitgeberbewertung erzielt SKODA AUTO regelmäßig Spitzenwerte,die Verantwortung für seine Mitarbeiter hat bei SKODA AUTO besonders hohePriorität. Das verdeutlichen zahlreiche Aktivitäten zur Förderung eines gesundenLebensstils, viele verschiedene Stellenangebote sowie Programme zur beruflichenund persönlichen Weiterentwicklung und eine lebendige Unternehmenskultur.Maren Gräf, SKODA AUTO Vorständin für People & Culture, betont: "Wir bedankenuns herzlich für diese Auszeichnung und wissen sie sehr zu schätzen. DieserPreis ist vor allem ein Ansporn für uns: Ich möchte, dass wir auch in dennächsten Jahren bester Arbeitgeber sind. Das wird nicht einfach sein, denn wirbefinden uns derzeit mitten in der größten Transformation in der Geschichte derAutomobilindustrie. Um die Transformation erfolgreich zu meistern, benötigen wiran vielen Stellen ein Umdenken oder Neudenken. Ein wesentlicher Erfolgsfaktorwird es sein, die richtigen Kompetenzen an Bord zu haben. Wir erarbeiten derzeitvielfältige Programme für ein Upskilling unserer Mitarbeiter, um sie auf dieZukunftserfordernisse der neuen Automobilherstellung im Zeitalter vonElektromobilität und mit Software als Key Feature der zukünftigen Fahrzeugevorzubereiten. Mit 42 Prag haben wir im letzten Jahr ein Ausbildungsinstitut fürCoding mitgegründet. Außerdem treiben wir Themen wie New Work voran und bietenzunehmend flexible Arbeitsmodelle an wie mobile Arbeit und Jobsharing. Auchfokussieren wir Diversity und Inklusion, u. a. mit mehr Frauen im Management undmehr Internationalisierung. Diese Auszeichnung motiviert uns sehr, gemeinsam dienächsten Challenges anzunehmen und erfolgreich umzusetzen!"