DeepMarkit beauftragt Quantstamp mit Dienstleistungen zur Sicherheitsanalyse

Calgary, Kanada - 17. Juni 2022 – DeepMarkit Corp, („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FRA: DEP), ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den internationalen Markt für CO2-Kompensationen in eine leichter zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Emissionszertifikate in Form von nicht-fungiblen Token („NFTs“) prägt, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, First Carbon Corp. („FCC“), Quantstamp, Inc. („Quantstamp“) im Rahmen einer Leistungsvereinbarung („SOW“ oder „Vereinbarung“) mit der Erbringung von Sicherheitsbewertungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der FCC-Plattform MintCarbon.io („Plattform“) sowie mit der Verbesserung der Sicherheit der Codebasis beauftragt hat.

Gemäß dem SOW wird Quantstamp die erforderlichen Ressourcen bereitstellen, um eine Sicherheitsanalyse der Codebasis der Plattform über einen Zeitraum von 90 Tagen durchzuführen. Sollten Sicherheitsprobleme entdeckt werden, wird Quantstamp die Ergebnisse und Optionen für DeepMarkit und FCC zur Verfügung stellen, damit diese den Code neu schreiben können. FCC ist im Rahmen der Vereinbarung dafür verantwortlich, Quantstamp den Zugang zu Personal, Inhalten, Ressourcen, Systemen und Informationen zu gewähren, den Quantstamp benötigt, um die entsprechenden Analysen durchzuführen und Verbesserungen vorzunehmen.

„Wir freuen uns, die Beauftragung von Quantstamp bekannt zu geben. Das Unternehmen soll die Sicherheit der Codebasis der MintCarbon.io-Plattform überprüfen und verbessern. Es ist eine kluge Investition in unsere Technologie und in unsere Wettbewerbsstrategie, um zu gewährleisten, dass unsere Produkte und Ideen sorgfältig konzipiert und geschützt sind. Wir entwickeln die MintCarbon.io-Plattform weiter und ziehen auch andere innovative Lösungen in Betracht, um die internationalen Märkte für Emissionshandel und -zertifikate für erneuerbare Energien zu verbessern“, so der Chief Executive Officer von DeepMarkit, Ranjeet Sundher.