Seit der letzte Stop&Go Meldung sind vier Kauflimits erreicht worden, einen Teilverkauf haben wir vorgenommen, heute kommt ein weitere Verkauf hinzu und bei einem Wert legen wir ein erstes Nachkauflimit in den Markt. Betroffen von Veränderungen sind, DAIMLER TRUCK, QUALCOMM, der Short auf den S&P500, ENERGY VAULT, META, WASTE MANAGEMENT und BOMBARDIER. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.Zunächst der Blick auf die Indizes: Die Märkte sind auf Tauchstation gegangen. Der DAX hat seine relative Stärke gegenüber den US-Börsen nicht zurückgewonnen. Zinsenerhöhung, großer Hexensabbat und drohender Gas-Lieferstopp fordern ihren Tribut. Im Chartvergleich sieht das so aus:Am besten schlägt sich in diesem Umfeld freilich unser Short auf den S&P500. Der Chart verdeutlicht es am eindrucksvollsten. Lesen Sie weiter unten mehr zu der Position. Wer in der zweiten Märzhälfte unserer Empfehlung zum Discount Put (WKN MA5604) auf den DAX gefolgt ist, hat noch größeren Anlass zur Freude. Das Papier hat heute seinen letzten Handelstag und notiert bei knapp 10 Euro, das sind rund 140% Kursgewinn gegenüber dem Stand zur Vorstellung des Papiers. Wenn die Abrechnungsdaten dazu vorliegen reichen wir dazu voraussichtlich noch eine kurze Meldung nach. Wir hatten das Papier nicht in die Empfehlungsliste aufgenommen.EmpfehlungslisteBei den volatilen Börsen hat sich wieder einige ereignet. Hier die Änderungen seit der letzten Stop&Go Meldung und der aktuelle Handlungsbedarf heute.