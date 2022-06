RBC stuft Glencore auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Nach den aktuellen Signalen zum Handelsgeschäft dürften die Markterwartungen an den Bergbaukonzern steigen, schrieb Analyst Tyler Broda am Freitag in einer ersten Reaktion./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 03:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 03:12 / EDT