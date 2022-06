Messer, der weltweit größte familiengeführte Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase, verzeichnete mit einem Gesamtumsatz von 3,5 Milliarden Euro* ein weiteres Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum. Dieses Ergebnis ist Ausdruck der steigenden Nachfrage nach Industriegasen und der Fähigkeit der Gruppe, ihre Aktivitäten trotz anhaltender Herausforderungen effektiv weiterzuentwickeln. Dabei kann sie sich auf ihre rund 11.000 Mitarbeitenden* und auf Lösungen für nahezu alle Wirtschaftsbereiche stützen.

Beitrag zur weltweiten wirtschaftlichen Erholung



Mit einem Umsatz von 752 Millionen Euro (636 Millionen Euro im Vorjahr) konnte das Familienunternehmen sein Geschäft in China und der ASEAN-Region weiter ausbauen.



Der Umsatz in China legte im Vergleich zu 2020 (währungsbereinigt) um 13,4 Prozent zu. Neben stabilen Preisen war dafür die anhaltend starke Nachfrage in allen Marktsegmenten ausschlaggebend, wo verflüssigte Industriegase zum Einsatz kommen. Dies betrifft insbesondere große Mengen, die regelmäßig an Kunden in der Stahlindustrie geliefert werden.



In Vietnam erhöhten sich die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr (währungsbereinigt) um 26,9 Prozent, was auf eine robuste Nachfrage nach verflüssigten Industriegasen und auf höhere Liefermengen an den größten On-site-Kunden zurückzuführen ist, und zwar vor allem wegen der Inbetriebnahme eines neuen Stahlwerks im Jahr 2020.



Weitere Aktivitäten in der ASEAN-Region, an denen auch Unternehmen in Malaysia und Thailand beteiligt sind, trugen 7,0 Millionen Euro zum Gesamtumsatz bei, was einem Wachstum von 42,9 Prozent entspricht.



In Osteuropa konnte sich Messer stark entwickeln und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 15,8 Prozent auf 532 Millionen Euro. Die Region profitierte von der allgemein dynamischen wirtschaftlichen Erholung und insbesondere von der hohen Nachfrage nach medizinischen Gasen aufgrund der Covid-19-Pandemie. Auch die im Mai 2020 neu erworbenen Unternehmen in der Slowakei und in der Tschechischen Republik erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2021 erstmals einen Umsatz über volle zwölf Monate.