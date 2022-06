Die China Aerospace Science and Industry Corporation Limited (CASIC) veröffentlicht das Betriebssystem INDICS-OS und das industrielle digitale Gehirn (FOTO)

Beijing, China (ots) - Am 15. Juni 2022 wurde die Welt-Internet-Konferenz 2022

mit dem Thema "Innovative Entwicklung des industriellen Internets und

gemeinsamer Aufbau der neuen Zukunft der digitalen Wirtschaft" in der Cloud

eröffnet. Die Akademiker an der Chinese Academy of Engineering(CAE) Wu Hequan,

Li Bohu, Liu Yunjie, Gao Wen, Wei Yiyin, ausländischer Akademiker an der Chinese

Academy of Engineering(CAE) und Mitglied der German Academy of Science and

Engineering (GASE) Otthein Herzog und Akademiker der German Academy of Science

and Engineering (GASE) Ge Xingfu hielten dabei die Grundsatzreden.



Auf der Konferenz wurde das "Chip" der Industrieinternet-Plattform der neuen

Generation - das Betriebssystem INDICS-OS veröffentlicht. INDICS-OS ist ein

Betriebssystem der neuen Generation mit offener Intelligenz und

Cloud-Edge-Kollaboration und stellt einen Konnektor der industriellen

Ressourcen, industriellen Daten-Enabler und Beschleuniger der

Anwendungsentwicklung im Zeitalter der digitalen Wirtschaft dar. INDICS-OS kann

die Maschinen mit der digitalen Welt schnell verbinden, um die Abstraktion und

Integration der digitalen Ressourcen und die agile Entwicklung von digitalen

Zwillingen + digitalen Mainline-Industrieanwendungen aus einer Hand zu

ermöglichen. INDICS-OS verfügt über sechs Merkmale: Verbindung der offenen

industriellen Ressourcen mit der gesamten Faktoren, Aufbau der Anwendungen eines

Digitalen Zwillings, die auf allen Ebenen miteinander verbunden sind, flexible

hybride Cloud-Architektur mit vollständiger Topologie, selbstständige Fähigkeit

zur Erbringung von Dienstleistungen für die Produkte mit der vollständigen

IT-Anwendungsinnovation, integrierte Entwicklungs-Toolsets der ganzen Reihe, die

vollständige Befähigung der Partner mit vollständigem Ökosystem.