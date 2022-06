Verteilnetze wichtig für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur (FOTO)

Münster/Ahaus/Heek/Legden (ots) - Wasserstoff-Transportnetze auf kommunaler

Ebene können ein wichtiger Baustein der Energiewende sein. Zahlreiche

energieintensive Unternehmen können auf diesem Weg ihren CO2-Ausstoß deutlich

reduzieren. Die Forderungen aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und

Klimaschutz (BMWK) nach einem Rückbau der Verteilnetze torpedieren diese

Planungen der kommunalen Unternehmen und KMU. Ein Beispiel, wie

Wasserstoff-Verteilnetze bereits kurzfristig zur Erreichung der Klimaziele

beitragen können, ist das Projekt mehrerer Stadtwerke und Kommunen im

Westmünsterland, das an die Leitung des Großprojektes GET H2 Nukleus anknüpft.



Ab 2024 soll im Westmünsterland ein Verteilnetz für Wasserstoff entstehen, das

an die GET H2 Nukleus Pipeline anschließt. Industriebetriebe, die eine

Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff planen, und Tankstellen sollen so

kontinuierlich mit Wasserstoff versorgt werden. Lokale Produzenten von grünem

Wasserstoff sollen in das Netz einspeisen können. Den Aufbau des Verteilnetzes

koordiniert die Wasserstoff Entwicklungs GmbH & Co. KG, die von der

Energiegenossenschaft AHLeG gegründet wurde und der sich weitere Partner

angeschlossen haben.